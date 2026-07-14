Россиянам рассказали, какие растения опасны на даче

Лютик едкий, молочай, бархатцы, ландыш и помидорная ботва могут вызывать раздражение, зуд, ожоги и даже аллергическую реакцию. Об этом «Газете.Ru» рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

«Начнем с того, какие растения оставляют ожог на коже. Борщевик Сосновского — один из самых опасных в этом плане. В его соке содержатся фурокумарины. Сами по себе они не жгут, но под воздействием ультрафиолета на солнце запускают химическую реакцию. Получается сильный фототоксический ожог: покраснение, волдыри, а после заживления часто остается стойкая гиперпигментация. Коварство в том, что сразу после прикосновения жжения может и не быть. Пастернак посевной, особенно его дикая форма, действует похоже: сок при контакте с кожей и последующем пребывании на солнце вызывает фототоксическую реакцию», — сказал Умнов.

Покраснения, зуд и ожоги при контакте также могут вызвать известные дачникам лютик, молочай, а также садовый цветок — бархатцы, предупредил врач.

«Лютик едкий или «куриная слепота» очень часто встречается вдоль заборов, где греет солнышко. В его соке есть протоанемонин — вещество, которое раздражает кожу, может вызвать покраснение, зуд, а при повреждении растения — и более серьезные поражения. Если сок попадет в глаза, это грозит временным ухудшением зрения. Молочай встречается и на дачах и в горшках. Млечный сок многих видов молочая содержит едкие ферменты, которые при попадании на кожу могут вызвать покраснение, болезненность и даже волдыри. Любимые всеми цветочницами бархатцы тоже опасны. В их составе есть тиофены — они повышают чувствительность кожи к ультрафиолету. После контакта, например, при прополке на солнце, могут появиться покраснение, зуд и легкие ожоги», — обратил внимание Умнов.

Химические ожоги кожи и сильно раздражать слизистые оболочки способен ясенец (неопалимая купина). Он опасен не только при прямом контакте, но и просто в жаркий солнечный день — из-за летучих эфирных масел.

«Ландыш майский знаком всем. Его довольно нежный, но в высокой концентрации аромат способен вызвать головную боль, тошноту, а при попадании ядовитых веществ (конваллятоксин) через поврежденную кожу или при проглатывании — нарушить работу сердца. Опасны все части растения, особенно ягоды. Кстати, даже вода из вазы с ландышами может быть токсичной», — рассказал врач.

Еще на даче опасна помидорная ботва. Главная причина — алкалоиды. В листьях, стеблях и цветах томата содержатся томатин и соланин. Это естественные защитные соединения растения.

«Нельзя, чтобы после того, как вы потрогали ботву помидоров, тянуть руки в рот, либо пробовать ботву на вкус. Есть риск получить пищевое расстройство или отравление. Второй риск — контактный. У ряда людей томатная ботва может вызывать аллергическую реакцию. После пасынкования или подвязки у некоторых появляется сыпь на коже, слезоточивость, зуд в горле, кашель или насморк. Это происходит из-за попадания сока на кожу или вдыхания летучих веществ. Обезопасить себя можно, работая в перчатках, в одежде с длинными рукавами и защитных очках», — рекомендовал Умнов.

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