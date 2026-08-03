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Наука

Названа крупа, снижающая уровень сахара в крови и накопление жира в печени

Food & Function: киноа защищает от ожирения печени
Shutterstock/Brent Hofacker

Регулярное употребление киноа может снижать накопление жира в печени и улучшать обмен веществ при метаболически ассоциированной жировой болезни. К такому выводу пришли исследователи из Медицинского университета Чэнду. Результаты работы опубликованы в журнале Food & Function.

Эксперимент проводили на мышах с жировой болезнью печени, вызванной рационом с высоким содержанием жиров. В течение 12 недель одной группе животных дополнительно давали киноа, после чего ученые сравнили показатели с контрольной группой.

У мышей, получавших киноа, снизились уровень глюкозы в крови, общий холестерин, триглицериды и липопротеины низкой плотности («плохой» холестерин). Кроме того, уменьшились уровни печеночных ферментов АЛТ и АСТ, повышение которых считается признаком повреждения печени.

Анализ тканей показал, что у животных значительно сократилось накопление жировых капель в клетках печени (гепатоцитах). В норме печень содержит небольшое количество липидов, но при стеатозе (жировой дистрофии) их доля превышает 5% от массы органа. При стеатозе жировые капли буквально «вытесняют» нормальные структуры клетки, нарушая ее работу — от детоксикации до синтеза важных белков.

По мнению исследователей, этот эффект может быть связан с подавлением сигнального пути PPARγ–PLIN2, который играет важную роль в образовании и хранении жира. Также киноа снижала активность генов, отвечающих за синтез жирных кислот.

Авторы отмечают, что результаты получены в эксперименте на животных, поэтому эффективность киноа для профилактики и лечения жировой болезни печени у людей еще предстоит подтвердить в клинических исследованиях. Тем не менее исследование показывает, что эта культура может стать перспективным функциональным продуктом для поддержания здоровья печени.

Ранее ученые выяснили, что кофе защищает печень от цирроза и рака.

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