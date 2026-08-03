Доктор предрек распространение инфекции со взрывной диареей за пределы США

Генеральный директор компании Think Healthy Group, приглашенный доцент школы нутрицологии университета Тафтса доктор Тэйлор Уоллес, заявил в разговоре с РИА Новости, что после вспышки в США вызывающий «взрывную» диарею циклоспороз может распространится за пределы страны.

По словам Уоллеса, главную угрозу в международном распространении инфекции представляют загрязненные продукты питания, а не путешественники, пересекающие границы. Ученый также сослался на данные американских медицинских властей, согласно которым опасные товары также поступали в продажу в Мексике.

Уоллес отметил, что вопрос о том, могут ли быть затронуты другие страны, зависит от географии поставок салата, ставшего причиной вспышки. Он пояснил, что заражение паразитом не передается напрямую от человека к человеку, поскольку после размножения в кишечнике возбудителю необходимо несколько дней развития вне организма, прежде чем он станет способен заражать нового хозяина.

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Пироговского Университета Ольга Сайно до этого говорила, что туристы зачастую сталкиваются с «диареей путешественников», такой клинический синдром проявляется учащением стула три и более раз в сутки и появляется на фоне смены климатической зоны. По ее словам, наиболее высокий риск (от 20 до 75%) столкнуться с проблемой — в Латинской Америке, Африке и Азии. Возбудителями чаще всего являются бактерии, в том числе эшерихии, которые размножаются в пищевых продуктах.

Ранее врач объяснил, что вызывает «взрывную диарею», распространившуюся в США.