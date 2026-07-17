Врач объяснил, что вызывает «взрывную диарею», распространившуюся в США

Паразитарная инфекция циклоспороз, которая вызвала «взрывную диарею» в США, попадает в организм с немытыми фруктами и ягодами, листьями салата на фоне плохой обработки продуктов. Об этом aif.ru рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

По его словам, инфекцию вызывает простейший микроорганизм Cyclospora cayetanensis, который живет внутри клеток в кишке, как амеба. Недуг передается орально-фекальным путем, в том числе через немытые руки. Первыми симптомами являются тошнота и рвота, после чего начинаются водянистый стул, тошнота, рвота, потеря аппетита.

Врач предупредил, что данная инфекция может привести к трагическому исходу.

«Скажем так, если при сильной диареи ничего не делать, возникнет сильное обезвоживание, а оно может привести к таким последствиям. Лучше обращаться к врачу как можно быстрее. Особенно, если в течение первых двух суток вам не становится легче, то помощь врача крайне необходима», — заключил Кондрахин.

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Пироговского Университета Ольга Сайно до этого говорила, что туристы зачастую сталкиваются с «диареей путешественников», такой клинический синдром проявляется учащением стула три и более раз в сутки и появляется на фоне смены климатической зоны.

Ранее врач назвала признаки опасной диареи.