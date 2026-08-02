Ученые опровергли сообщения об открытии минерала дороже золота

Минобрнауки России не сообщало о якобы открытии нового минерала. Об этом ТАСС заявили в Кольском научном центре (КНЦ) РАН, передает ТАСС.

В КНЦ назвали «недоразумением» сообщения об открытии кольского ашкрофтина, который очень дорого стоит. На самом деле в предоставленной информации содержались сведения о расшифровке структуры давно известного и очень интересного минерала и не было «ни слова про стоимость и про открытие нового минерала», подчеркнули в пресс-службе.

Ученые уточнили, что в Кировском руднике Хибин был найден вторичный, а не новый минерал, но он обладает ценными свойствами. Минерал образует тончайшие игольчатые кристаллы длиной до 0,2 мм, внутри него есть полые силикатные трубки диаметром около двух нанометров. Специалисты утверждают, что по аналогии с минералом можно будет синтезировать ценные материалы для катализа химических реакций и создания современной магнитной аппаратуры.

В КНЦ РАН также заявили, что 3 августа на сайте Минобрнауки будет опубликована статья об открытии.

До этого РИА Новости со ссылкой на Минобрнауки написало, что в России обнаружили новый минерал «кольский ашкрофтин», который специалисты оценивают дороже золота.

Ранее российские ученые впервые за 100 лет провели химический анализ ашкрофтина.