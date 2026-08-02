Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Взрыв в центре МосквыПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Наука

Ученые опровергли сообщения об открытии минерала дороже золота

ТАСС: Минобрнауки РФ не сообщало об обнаружении нового минерала
Hiroshima University/Masaaki Miyahara

Минобрнауки России не сообщало о якобы открытии нового минерала. Об этом ТАСС заявили в Кольском научном центре (КНЦ) РАН, передает ТАСС.

В КНЦ назвали «недоразумением» сообщения об открытии кольского ашкрофтина, который очень дорого стоит. На самом деле в предоставленной информации содержались сведения о расшифровке структуры давно известного и очень интересного минерала и не было «ни слова про стоимость и про открытие нового минерала», подчеркнули в пресс-службе.

Ученые уточнили, что в Кировском руднике Хибин был найден вторичный, а не новый минерал, но он обладает ценными свойствами. Минерал образует тончайшие игольчатые кристаллы длиной до 0,2 мм, внутри него есть полые силикатные трубки диаметром около двух нанометров. Специалисты утверждают, что по аналогии с минералом можно будет синтезировать ценные материалы для катализа химических реакций и создания современной магнитной аппаратуры.

В КНЦ РАН также заявили, что 3 августа на сайте Минобрнауки будет опубликована статья об открытии.

До этого РИА Новости со ссылкой на Минобрнауки написало, что в России обнаружили новый минерал «кольский ашкрофтин», который специалисты оценивают дороже золота.

Ранее российские ученые впервые за 100 лет провели химический анализ ашкрофтина.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Прививки от гепатита и очереди за питьевой водой. Что происходит в Тюмени из-за небывалого паводка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!