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Наука

Стало известно о раскрытии 100-летней загадки минерала ашкрофтин

Ученые РФ провели анализ минерала, который почти 100 лет оставался загадкой
Hiroshima University/Masaaki Miyahara

Российские ученые впервые за почти век провели современный химический анализ минерала, который близок к ашкрофтину, что дало возможность уточнить его состав и кристаллическую структуру. Об этом сообщил РИА Новости генеральный директор Кольского научного центра РАН Сергей Кривовичев.

«Минерал был открыт изначально в Гренландии на редкоземельном месторождении. Последний химический анализ этого минерала был сделан в 1924 году, после этого были некоторые дополнительные исследования. Я говорю о минерале, который называется ашкрофтин. Мы нашли минерал очень похожий и в первый раз, по сути дела, за 100 лет сделали новый химический анализ», — подчеркнул ученый.

В результате работы исследователей была уточнена кристаллическая структура минерала, которая включает пористые наноскопические трубки и редкие земли, что является уникальным сочетанием.

Кривовичев отметил, что пока неясно, насколько найденный минерал идентичен гренландскому ашкрофтину: возможно, это его разновидность или совершенно новый минерал.

По его словам, редкость этого минерала в рудах и породах Хибинского горного массива не позволяет говорить о его экономической значимости. Однако для современной минералогии это открытие представляет собой значительный интерес.

Ранее сообщалось, что в России обнаружили минерал дороже золота.

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