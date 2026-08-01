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Общество

В России обнаружили минерал дороже золота

В Мурманской области нашли минерал, стоящий дороже золота
Hiroshima University/Masaaki Miyahara

В России обнаружен новый минерал «кольский ашкрофтин», который специалисты оценивают дороже золота. Об этом сообщили РИА Новости в Минобрнауки.

«Исследователи из Кольского научного центра РАН, Санкт-Петербургского государственного университета и Минералогического музея им. А. Е. Ферсмана нашли неизвестный ранее минерал в Кировском руднике Хибинского массива», — говорится в сообщении.

В министерстве пояснили, что в состав входит практически весь химический состав земной коры, в том числе и иттрий, считающийся редкоземельным элементом. Поэтому даже налет на породе поднимает среднюю стоимость до $145 за миллиметр, что значительно превосходит стоимость золота.

В мире существует классический ашкрофтин, который является чрезвычайно редким минералом из класса силикатов. Его добывают в Гренландии, Канаде и Италии.

Уникальность кольского ашкрофтина состоит в наличии кальция, марганца и фтора. По структуре найденный кристалл входит в группу самых сложных минеральных структур из всех известных науке сегодня.

Ранее в Китае обнаружили самый древний в мире янтарь.

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