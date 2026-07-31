Добавление молока в чай может снизить его пользу, рассказал врач

Добавление молока в черный чай действительно снижает его антиоксидантную способность: флавоноиды, связавшиеся с казеином, хуже всасываются. Это значит, что польза снижается, но не исчезает, рассказал «Газете.Ru» врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов.

«Когда чай смешивается с молоком, в напитке действительно происходят взаимодействия между его компонентами, но это не «химическая катастрофа», а обычное пищевое взаимодействие. Молоко содержит казеин — белок, который может связываться с частью антиоксидантов чая, особенно с флавоноидами и катехинами. Это не создает токсичных веществ, но снижает усвоение некоторых антиоксидантов организмом», — объяснил врач.

При этом свойства чая и молока не исчезают полностью: напиток остается полезным, просто биодоступность части соединений меняется. Казеин молока связывает антиоксиданты, но не превращает их в яд.

«Молоко также смягчает действие активных веществ чая (алкалоидов, кофеина), что уменьшает раздражающее влияние на желудок и снижает резкое тонизирующее действие.Молоко содержит кальций, а чай — ряд микроэлементов, и при смешивании их взаимное усвоение может меняться. Для людей с дефицитом железа, витаминов и микроэлементов стоит быть осторожнее с частым употреблением чая с молоком. Но чай с молоком может быть полезен для пищеварительной системы. Молоко смягчает раздражающее действие танинов, алкалоидов и кофеина на слизистую желудка. Для людей с чувствительным ЖКТ, особенно при склонности к раздражению желудка, чай с молоком может быть более мягким вариантом, чем крепкий чай без молока», — заметил доктор.

Чай с молоком не рекомендуется при лактозной непереносимости, аллергии на казеин, а также от него стоит отказаться людям с дефицитом железа, витаминов и микроэлементов и страдающим анемией, повышенным давлением и аллергией.

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