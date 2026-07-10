Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
 (обновлено  )
Наука

Названы лекарства, которые могут раздражать желудок и кишечник

Врач Белоусов: препараты магния раздражают слизистую кишечника
Denys Kurbatov/Shutterstock/FOTODOM

Некоторые лекарства могут раздражать слизистую желудка и кишечника, вызывать тошноту, боль, диарею, а иногда и более серьезные осложнения. Среди них – препараты магния, — рассказал «Газете.Ru» врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов.

«Принимать таблетки лучше строго по инструкции: часть препаратов действительно нужно пить натощак, а часть – после еды, и здесь нет универсального правила. Вода предпочтительнее, чем чай, кофе, сок или молоко, потому что они могут мешать всасыванию некоторых препаратов и усиливать раздражение. Если в инструкции указано «после еды», это обычно снижает риск тошноты и боли в желудке. Если «натощак» – пища может ухудшить всасывание и сделать лечение менее эффективным», — отметил врач.

Кроме препаратов магния на кишечник также влияют антибиотики, метформин, слабительные, некоторые противоопухолевые средства и лекарства, меняющие моторику кишечника. На желудок подобное действие оказывают нестероидные противовоспалительные препараты, или НПВП, — ибупрофен, диклофенак, кеторолак, нимесулид.
«Насторожить должны боль в животе, многократная тошнота или рвота, изжога, черный стул, кровь в рвоте или стуле, выраженная диарея, вздутие с задержкой стула и газов, а также снижение аппетита и быстрое похудение. Особенно важно не терпеть симптомы, если они появились вскоре после начала приема нового препарата или усиливаются с каждым днем», — рассказал доктор.

Принимайте лекарства в одно и то же время, не превышайте дозу, не сочетайте НПВП между собой, пейте достаточно воды и не запивайте таблетки алкоголем. Во время длительной терапии полезно не перегружать желудок, есть небольшими порциями и заранее обсудить с врачом, нужна ли именно вам профилактика осложнений со стороны ЖКТ.

Ранее врач назвал лекарства, которые нельзя пить натощак.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как вести себя в церкви и мечети, если пришли впервые. Короткий чек-лист по религиозному этикету
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!