Как кризис 90-х мог вызвать эпидемию шопоголизма в России, объяснил экономист

Некоторые специалисты отмечают, что на постсоветском пространстве именно дефицит 90-х привел к тому, что сегодня россияне зависимы от покупок. Как рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры цифровой экономики и управления Новгородского государственного университета Мария Угрюмова, во время дефицита 90-х пустые полки стали мощной коллективной травмой, которая трансформировалась в накопительный инстинкт.

В те годы люди часто испытывали нехватку денег, и приобретение необходимых вещей было затруднительным. Полки магазинов были пустыми, товары часто распределялись по талонам, а очереди выстраивались на несколько часов. В таких условиях люди разработали свои стратегии выживания: они запасались впрок, искали товары через знакомых и занимались бартером. Даже в условиях изобилия некоторые люди продолжают тщательно планировать свои покупки, сравнивать цены, составлять списки покупок.

«Тезис имеет право на существование, но его часто переоценивают. Во время дефицита 90-х пустые полки стали мощной коллективной травмой, которая трансформировалась в накопительный инстинкт. Однако сводить все к дефициту нельзя: ониомания прекрасно цветет в США или Германии, где никакого дефицита не было. В российской специфике дело скорее в сломе социальных лифтов – когда внешние маркеры статуса перестали гарантировать стабильность, их место заняли материальные атрибуты. Шоппинг стал суррогатом социальной безопасности», — заметила Угрюмова.

С развитием e-commerce (онлайн-шопинга) и соцсетей проблема обострилась: цифровые платформы делают покупки доступнее, что само по себе повышает риски эскалации зависимости.

«Раньше нужно было физически дойти до магазина, найти парковку, примерить вещь — это давало время на остывание префронтальной коры. Сегодня триггер (реклама у блогера) и действие (кнопка «оплатить» в онлайн-магазине) разделены десятью секундами. Дофаминовый цикл сжимается до минимума. Плюс экономика подписки и алгоритмы: персонализированные пуш-уведомления бьют точно в уязвимости нашей системы вознаграждения. Добавьте сюда инфляцию впечатлений, — покупка стала самым быстрым способом получить гарантированную дозу дофамина здесь и сейчас», — заключила Угрюмова.

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