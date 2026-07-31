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Наука

Психиатр рассказал, какие люди чаще всего страдает от зависимостей

Психиатр Алексеев: тревожные люди чаще страдают от зависимостей
Cagkan Sayin/Shutterstock/FOTODOM

Некоторые люди сильнее других предрасположены к формированию зависимостей. Например, тревожники — одна из самых уязвимых категорий в плане развития аддиктивного поведения, – объяснил «Газете.Ru» ассистент кафедры неврологии и психиатрии НовГУ, заведующий дневным стационаром Новгородского клинического специализированного центра психиатрии Виктор Алексеев.

«Есть люди, предрасположенные формированию зависимостей в целом. Это зависит от трех факторов: генетическая предрасположенность, внутриутробное развитие и среда. Например, генетические различия могут влиять на работу префронтальной коры мозга, которая отвечает за волевые решения и оценку рисков. Слабая работа этой области снижает способность тормозить импульсивные желания. Если говорить о влиянии внутриутробного развития — у матери, которая испытывала сильный стресс во время беременности, может родиться ребенок, склонный к повышенной тревожности», — объяснил врач.

По словам Алексеева, именно тревожники часто сталкиваются с зависимостями. Человек бессознательно ищет способ быстро снять напряжение: вещества (алкоголь, никотин) или определенные модели поведения (навязчивый скроллинг соцсетей, компульсивные действия) дают временное облегчение: притупляют остроту переживаний, создают иллюзию контроля или отвлекают от тревоги.

«Тревожники – одна из самых уязвимых категорий в этом плане. Главная причина, по которой тревожные люди впадают в зависимости разного рода — желание быстро и легко успокоить мозг и снизить внутреннее напряжение. По сути, человек ищет не «кайф», а «тишину в голове». Постепенно мозг привыкает к внешнему способу регуляции спокойствия, и собственная способность справляться с тревогой атрофируется. А в периоды отмены тревожность возрастает еще сильнее, вынуждая человека употреблять снова», — заключил Алексеев.

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