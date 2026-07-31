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Наука

Астроном рассказал, где в полночь наступит полное солнечное затмение

Астроном Якушечкин: полное солнечное затмение начнется 12 августа на Таймыре
Lim Huey Teng/Reuters

Полное солнечное затмение начнется 12 августа в районе полуострова Таймыр и произойдет в полночь. Об этом РИА Новости рассказал астроном Александр Якушечкин.

По его словам, начало полной фазы затмения произойдет примерно в 20:00 мск.

«Начнется затмение на территории России, на северо-восточном побережье полуострова Таймыр, в районе моря Лаптевых. В этот момент там будет полночь, но при этом там будет полярный день — вот такое удивительное событие — солнечное затмение в полночь», — сказал астроном.

12–13 августа ожидается пик одного из самых заметных метеорных потоков — Персеид. Еще до восхода Солнца произойдет парад шести планет — Юпитера, Меркурия, Марса, Урана, Сатурна и Нептуна. А днем 12 августа жители Гренландии, Исландии, Португалии и Испании увидят полное солнечное затмение. На северо-западе России можно будет наблюдать его частичную фазу.

Астрофизик Сергей Чумаков рассказал, что в России солнечное затмение особенно хорошо будет видно на северо‑восточном побережье полуострова Таймыр, а также на островах Северной Земли.

Ранее россиянам рассказали, как увидеть звездопад Персеиды без телескопа.

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