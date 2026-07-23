Россиянам рассказали, как увидеть звездопад Персеиды без телескопа

Для того чтобы увидеть метеорный поток Персеиды, который состоится 12 августа, ночью следует внимательно осматривать всю северо-восточную сторону неба. Об этом газете «Известия» сообщили почетный доктор наук, астрофизик Сергей Чумаков и участник Клуба астрономов‑любителей им. Ф.Ю. Зигеля Евгений Вереин.

«В зависимости от условий наблюдатель может увидеть несколько ярких падающих звезд за полчаса, причем некоторые вспыхнут даже не в самом Персее. Поэтому важно осматривать всю северо‑восточную сторону ночного неба, а не всматриваться только в созвездие Персея», — объяснил Чумаков.

Вереин посоветовал россиянам, желающим увидеть звездопад Персеиды, выбирать место, в котором нет городской засветки. Для этого стоит выехать за пределы населенного пункта, например на берег реки или в поле.

Астроном также добавил, что отличить метеоры от других объектов, таких как самолеты или спутники, можно по стремительному перемещению. За доли секунды они пересекают целые созвездия, поскольку скорость метеорных частиц составляет около 59 километров в секунду. При этом вспышка возникает внезапно, а затем не менее быстро угасает.

Напомним, в 2026 году часовое зенитное число Персеид ожидается на уровне 100 метеоров. Число вспышек будет увеличиваться в течение ночи, достигнув своего максимума перед рассветом.

Ранее стало известно, что россияне смогут увидеть сразу три астрономических явления 12 августа.