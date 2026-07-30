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Наука

Россиян предупредили о возможном появлении супершакалов

«Известия»: в России могут появиться опасные гибриды шакалов
Чернобыльский заповедник

В России значительно расширилась зона обитания шакалов, и возможно появление их опасных гибридов. Об этом, ссылаясь на исследование ученых Пензенского государственного университета, сообщает газета «Известия».

В настоящее время шакал наиболее активно из всех видов млекопитающих расселяется в Европе. Сейчас он является частью фауны 34 стран, а в России обитает в 27 регионах. Ученые отмечают, что этот хищник относится к чужеродным видам и оказывает существенное влияние на местные экосистемы. Шакалы конкурируют с аборигенными видами, переносят бешенство и опасных паразитов, нападают на домашний скот. Кроме того, могут появиться гибриды с собаками и волками, которые способны сочетать силу и агрессивность волков с отсутствием страха перед человеком у собак. Это потенциально делает таких шакалов «суперхищниками».

Биологи подчеркивают, что до второй половины XX века шакалы обитали в России лишь в узкой полосе в Предкавказье. Сегодня их ареал охватил многие регионы Центральной России и Поволжья, хищник активно продвигается на север, появившись уже за Полярным кругом — вплоть до Архангельской области и побережья Белого моря. Шакалы обладают высокой экологической пластичностью, позволяющей им приспосабливаться к различным условиям обитания и питания.

22 июля сообщалось, что в Италии собака спасла двухлетнего ребенка от волка ценой своей жизни.

Ранее россиянам объяснили, как защититься от волка на даче.

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