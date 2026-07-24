Россиянам объяснили, как защититься от волка на даче

Профессор Руденко: волк редко нападает на человека, но убегать от него нельзя

Встреча с волком в Московском регионе остается крайне редкой ситуацией. Как правило, эти животные избегают людей и стараются покинуть территорию еще до того, как человек их заметит. В большинстве случаев волки проявляют интерес не к людям, а к доступным источникам пищи — домашним животным, пищевым отходам или бесконтрольно оставленным кормам, рассказал «Газете.Ru» доктор ветеринарных наук и профессор кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ Андрей Руденко.

Нападения волков на человека в естественной среде обитания происходят крайне редко.

«Повышенное внимание должны вызывать животные, которые ведут себя необычно: не боятся людей, выходят к населенным пунктам в дневное время или проявляют признаки болезни. В таких случаях необходимо незамедлительно сообщить о встрече в соответствующие службы», — объяснил он.

Если волк оказался поблизости, главное правило — сохранять спокойствие. Не следует пытаться приблизиться к животному, фотографировать его с близкого расстояния или тем более подкармливать. Также опасно убегать: резкие движения могут спровоцировать у хищника инстинктивную реакцию преследования.

«При встрече рекомендуется медленно отступать, не поворачиваясь к животному спиной. Полезно обозначить свое присутствие: говорить громким уверенным голосом, поднять руки или раскрыть верхнюю одежду, чтобы визуально казаться крупнее. В большинстве случаев этого достаточно, чтобы волк покинул территорию», — отметил эксперт.

Для владельцев дачных участков важной мерой профилактики является исключение факторов, которые привлекают диких животных. Не следует оставлять пищевые отходы в открытом доступе, хранить корм для домашних животных на улице и допускать свободный выгул мелких домашних животных вблизи лесных массивов в темное время суток.

«Волк — осторожный и скрытный хищник, который обычно воспринимает человека как потенциальную угрозу, а не как объект нападения. Поэтому лучшей защитой остается соблюдение дистанции, спокойное поведение и недопущение ситуаций, которые могут привлечь животное к месту проживания человека», — резюмировал профессор Руденко.

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