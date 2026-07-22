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Общество

Собака спасла двухлетнего ребенка от волка ценой своей жизни

В Италии собака защитила двухлетнего ребенка от нападения волка
Bernd Weissbr/Global Look Press

В Италии волк забрался в частный сад во время семейного ужина и напал на двухлетнего ребенка, сообщает газета Corriere della Sera.

Инцидент произошел вечером 18 июля в провинции Лукка (Тоскана). Пока взрослые готовили барбекю, зверь проник во двор через открытые ворота и направился прямо к мальчику.

Рядом оказалась семилетняя собака по кличке Дестини. Она встала на пути хищника и приняла удар на себя, вступив с ним в схватку. Мать успела увести сына в дом, но сама получила травмы, пытаясь спасти собаку.

В результате ребенок не пострадал, его мать госпитализировали. Собака, защищавшая семью, не выжила. Местные СМИ отмечают, что семья недавно переехала в этот дом, а участок не был огорожен.

Ранее хаски спасла шестилетнего мальчика от нападения молодого медведя.

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