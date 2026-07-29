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Наука

Июльское полнолуние помешает наблюдению звездопада

ТАСС: полнолуние помешает россиянам наблюдать за звездопадом
Brian Spencer/Shutterstock/FOTODOM

Луна, которая 29 июля пройдет полную фазу, заметно помешает наблюдению метеорного потока Южные дельта-Аквариды в ночь на 31 июля. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

«В 2026 году условия наблюдения метеоров Южных дельта-Акварид не совсем благоприятные. Луна пройдет полную фазу 29 июля и существенно помешает наблюдению метеоров», — сказали в планетарии.

Спутник Земли будет засвечивать небо, что усложнит поиск на нем «падающих звезд».

До этого эксперт в области астрономии Пермского Политеха Евгений Бурмистров рассказал «Газете.Ru», что жители России в конце июля смогут наблюдать необычный метеорный поток Южные дельта-Аквариды. Пик звездопада придется на ночь с 30 на 31 июля — при ясной погоде можно будет увидеть до 25 вспышек в час.

В отличие от многих других метеорных потоков, Южные дельта-Аквариды сохраняют высокую активность не одну ночь, а несколько дней в конце июля и начале августа. Это связано с тем, что Земля проходит через протяженный пылевой след, растянувшийся вдоль орбиты, а не через компактное облако частиц.

Ранее астроном Веселков сообщил, что 12 августа россиян ждут парад планет, затмение и звездопад.

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