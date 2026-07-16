Россияне смогут увидеть сразу 3 астрономических явления 12 августа

Парад шести планет, полное солнечное затмение и пик метеорного потока Персеиды можно будет увидеть 12 августа. Об этом сообщил руководитель обсерватории Университета имени Решетнева Сергей Веселков в разговоре с РИА Новости.

Утром перед рассветом на небе выстроятся Юпитер, Меркурий, Марс, Сатурн, Уран и Нептун. Четыре самые яркие планеты — Юпитер, Марс, Меркурий и Сатурн — будут видны невооруженным глазом, а для наблюдения Урана и Нептуна понадобится бинокль или небольшой телескоп. По словам Веселкова, это явление можно будет наблюдать еще около недели, пока Меркурий не приблизится к Солнцу.

Днем произойдет полное солнечное затмение. Полоса полной фазы пройдет через Гренландию, Исландию, Португалию и Испанию. В России полное затмение смогут увидеть лишь жители небольшого участка полуострова Таймыр, тогда как в ряде регионов будут заметны только частные фазы. В Красноярске затмение наблюдать не удастся, поскольку в этот момент Солнце будет находиться за горизонтом.

Завершит день пик метеорного потока Персеиды. Благодаря совпадению с новолунием условия для наблюдений будут практически идеальными: темное небо позволит увидеть до 100–120 метеоров в час. Наибольшая активность ожидается ближе к рассвету, при этом лучшие условия для наблюдений сложатся в западных регионах России.

До этого сообщалось, что в ночь на 31 июля россияне смогут увидеть метеорный поток Южные дельта-Аквариды.

Ранее НАСА оценило мощность взрыва метеора над США в 300 тонн тротила.