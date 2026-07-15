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Наука

Ученый рассказал, когда наблюдать «горизонтальный» июльский звездопад

ПНИПУ: в конце июля жители России увидят необычный горизонтальный звездопад
AstroStar/Shutterstock/FOTODOM

Жители России в конце июля смогут наблюдать необычный метеорный поток Южные дельта-Аквариды. Пик звездопада придется на ночь с 30 на 31 июля — при ясной погоде можно будет увидеть до 25 вспышек в час. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт в области астрономии Пермского Политеха Евгений Бурмистров.

В отличие от многих других метеорных потоков, Южные дельта-Аквариды сохраняют высокую активность не одну ночь, а несколько дней в конце июля и начале августа. Это связано с тем, что Земля проходит через протяженный пылевой след, растянувшийся вдоль орбиты, а не через компактное облако частиц. Метеоры движутся почти параллельно горизонту, поэтому их называют «пасущимися».

«Аквариды» получили свое название от латинского названия созвездия Водолея — Aquarius. Южными их называют из-за расположения радианта — точки на небе, откуда, как кажется наблюдателю, вылетают метеоры. «Дельта» указывает на ближайшую к этой области яркую звезду.

Необычная траектория метеоров связана с низким положением радианта над юго-восточным горизонтом. Из-за этого частицы входят в атмосферу под углом и проходят длинный путь, создавая более продолжительные светящиеся следы.

Родительским телом потока считается короткопериодическая комета 96P/Макхольца, которая обращается вокруг Солнца примерно за 5,2 года. При приближении к звезде лед на поверхности кометы испаряется, выбрасывая пыль, которая постепенно формирует метеорный шлейф. Новые порции частиц пополняют этот след после каждого сближения кометы с Солнцем.

По словам ученого, метеоры Южных дельта-Акварид входят в атмосферу со скоростью около 41 километра в секунду. Их свечение может иметь желтоватый оттенок из-за состава частиц и процессов, происходящих при нагревании в атмосфере.

Лучшее время для наблюдений — примерно с трех часов ночи до рассвета, когда созвездие Водолея поднимается выше над горизонтом. Для наблюдений не нужны телескопы или бинокли: достаточно выбрать темное место вдали от городской засветки и дать глазам 20-30 минут адаптироваться к темноте.

В этом году условия для наблюдений будут благоприятными: пик активности совпадет с периодом новолуния, поэтому слабые вспышки будет легче заметить.

Ранее НАСА оценило мощность взрыва метеора над США в 300 тонн тротила.

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