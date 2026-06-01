В NASA рассказали, в чем польза сотрудничества с Россией

Опыт совместной работы с Россией на Международной космической станции (МКС) полезен для лунной миссии США. Об этом РИА Новости рассказал глава программы создания лунной базы NASA Карлос Гарсиа-Галан.

По его словам, за время совместной эксплуатации орбитального комплекса специалисты США переняли множество ценных практических навыков и организационных решений. Представитель NASA подчеркнул, что накопленный за десятилетия опыт глобального партнерства в космосе является фундаментальным ресурсом, который позволяет оптимизировать подготовку к сложным долгосрочным экспедициям за пределы околоземной орбиты.

14 мая в NASA сообщали, что лунная миссия Artemis III должна пройти на низкой околоземной орбите. Согласно материалу издания ArsTechnica, в ходе миссии будет использоваться сверхтяжелая ракета Space Launch System (SLS) без верхней ступени.

1 апреля США осуществили запуск пилотируемого космического корабля в рамках миссии Artemis II, на борту которого находились четыре астронавта. Экспедиция, которая продлилась десять дней, включала в себя облет Луны с максимальным приближением на расстояние около 8 тысяч километров от ее поверхности. Основной задачей миссии были испытания систем и оборудования, которые будут использоваться в будущих космических экспедициях, включая запланированную высадку на Луну в 2028 году.

