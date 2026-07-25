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Наука

Онищенко рассказал, что сильнее всего влияет на продолжительность жизни

Онищенко назвал три группы болезней, сокращающих жизнь
Space_Cat/Shutterstock/FOTODOM

Сердечно-сосудистые, онкологические и эндокринные заболевания могут существенно влиять на продолжительность жизни. Об этом сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Это три основные группы, которые забирают жизнь», — сказал Онищенко.

Любое заболевание, даже обычный насморк, сказывается на общем состоянии здоровья, особенно если лечение не было своевременным, отметил академик.

До этого Онищенко говорил, что ожидаемая продолжительность жизни в России к 2030 году может вырасти до 78 лет, а к 2036-му — до 81 года. Этот показатель, по его словам, является ключевым для оценки качества жизни. За последние десятилетия продолжительность жизни в стране выросла примерно на 20 лет благодаря борьбе с инфекциями, развитию медицины и массовой вакцинации.

При этом академик подчеркивал, что продолжительность жизни зависит не только от медицины, но и от самого человека — его образа жизни, физической активности, питания и вредных привычек.

Ранее ученые выявили предел человеческой жизни.

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