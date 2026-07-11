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Общество

Онищенко предположил рост средней продолжительности жизни россиян до 81 года

Онищенко: продолжительность жизни в РФ может вырасти до 81 года к 2036 году
Focus and Blur/Shutterstock/FOTODOM

Ожидаемая продолжительность жизни в России к 2030 году может вырасти до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. Об этом в интервью РФ за 10 лет вырастет до 81 года, рассказал Онищенко» target=«_blank»>РИА Новости заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

По его словам, показатель ожидаемой продолжительности жизни является одним из ключевых индикаторов качества жизни населения. Именно на достижение этих значений ориентированы долгосрочные государственные цели в сфере здравоохранения и демографической политики.

Онищенко отметил, что за предыдущие десятилетия Россия смогла значительно увеличить продолжительность жизни — примерно на 20 лет. По его словам, этого удалось добиться благодаря борьбе с инфекционными заболеваниями, развитию системы здравоохранения и массовой вакцинации населения.

При этом академик подчеркнул, что продолжительность жизни зависит не только от качества медицинской помощи, но и от самого человека. Существенное влияние оказывают образ жизни, уровень физической активности, рацион питания, а также наличие или отсутствие вредных привычек.

До этого вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что к 2036 году средняя продолжительность жизни россиян должна повыситься до 81 года.

Ранее россиянам предсказали жизнь до 120 лет.

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