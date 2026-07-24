На Земле началась вторая за месяц магнитная буря

Магнитная буря минимального уровня интенсивности (G1) началась в четверг, она стала второй за июль. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в своем Telegram-канале.

Там отметили, что магнитная буря началась несколько часов назад.

Ученые добавили, что данное событие не относится к разряду рекордных, ее уровень оценивается как G1 (слабая буря). В ИКИ РАН добавили, что явление может сохраняться до середины пятницы по московскому времени.

Помимо этого, в Лаборатории солнечной астрономии отметили, что за первые два месяца лета зафиксировано всего пять геомагнитных событий с учетом нынешнего.

Предыдущая магнитная буря уровня G3 (сильная) началась 4 июля. По силе она уже стала третьей в текущем году, уступая только событию 19–21 января уровня G4.67 и сравнима с бурей, наблюдавшейся 21 марта. При этом нынешний геомагнитный шторм стал менее продолжительным.

Ранее на Солнце произошла самая сильная за две недели вспышка.