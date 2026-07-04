На Земле началась сильная магнитная буря уровня G3, о которой ученые предупреждали еще несколько дней назад. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

По данным специалистов, магнитная буря началась с задержкой примерно на сутки по сравнению с первоначальным прогнозом. По силе она уже стала третьей в текущем году, уступая только событию 19–21 января уровня G4.67 и сравнима с бурей, наблюдавшейся 21 марта. При этом нынешний геомагнитный шторм пока остается менее продолжительным.

Как отметили ученые, магнитное поле Земли почти сутки выдерживало воздействие выбросов солнечной массы. Первый поток достиг планеты еще накануне около 14:00 по московскому времени, однако впоследствии геомагнитное поле все же не смогло противостоять его влиянию.

В лаборатории добавили, что у нынешней магнитной бури сохраняются шансы стать второй по продолжительности в этом году, однако превзойти январское событие она, по всей вероятности, не сможет.

Специалисты также обратили внимание, что, несмотря на крупные группы солнечных пятен, наблюдаемых в настоящее время, они пока не вызвали по-настоящему мощных вспышек.

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