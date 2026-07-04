Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Наука

На Земле началась сильная магнитная буря

ИКИ РАН: Землю накрыла сильная магнитная буря уровня G3
Artsiom P/Shutterstock/FOTODOM

На Земле началась сильная магнитная буря уровня G3, о которой ученые предупреждали еще несколько дней назад. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

По данным специалистов, магнитная буря началась с задержкой примерно на сутки по сравнению с первоначальным прогнозом. По силе она уже стала третьей в текущем году, уступая только событию 19–21 января уровня G4.67 и сравнима с бурей, наблюдавшейся 21 марта. При этом нынешний геомагнитный шторм пока остается менее продолжительным.

Как отметили ученые, магнитное поле Земли почти сутки выдерживало воздействие выбросов солнечной массы. Первый поток достиг планеты еще накануне около 14:00 по московскому времени, однако впоследствии геомагнитное поле все же не смогло противостоять его влиянию.

В лаборатории добавили, что у нынешней магнитной бури сохраняются шансы стать второй по продолжительности в этом году, однако превзойти январское событие она, по всей вероятности, не сможет.

Специалисты также обратили внимание, что, несмотря на крупные группы солнечных пятен, наблюдаемых в настоящее время, они пока не вызвали по-настоящему мощных вспышек.

Ранее ученые предупредили о мощной вспышке на Солнце

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Контроль и тревога. Как ЗОЖ делает людей несчастнее
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!