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Наука

На Солнце произошла самая сильная за две недели вспышка

ИКИ РАН: на Солнце произошла самая сильная с 7 июля вспышка
Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)

Самая сильная за две недели солнечная вспышка зарегистрирована в среду. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук (РАН).

«Самая сильная солнечная вспышка с 7 июля, то есть более чем за две недели, зарегистрирована около часа назад, в 09:35 по московскому времени. Событие произошло на фоне общего усиления солнечной активности в последние сутки», — рассказали ученые.

Отмечается, что за последние 24 часа на Солнце зарегистрировано около 20 вспышек, тогда как еще три дня назад средний темп составлял 1-2 события в сутки. Вспышки регистрируются в так называемых геоэффективных солнечных областях, откуда возможно влияние на Землю, но прямой угрозы пока не создали.

До этого ученые объяснили причины частых вспышек на Солнце. По их словам, несколько групп пятен на звезде влияют друг на друга, а это вызывает частые сильные вспышки.

В начале июля завершился один из самых мощных в этом году всплесков солнечной активности, наблюдавшийся с конца июня. Как уточнили в лаборатории, всплеск прошел по достаточно спокойному сценарию. Всего две вспышки достигли максимального балла X.

Ранее было названо время дня, когда солнце наиболее опасно.

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