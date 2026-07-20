Сибрел: проблемы НАСА доказывают, что высадки на Луну в 69-м не было

Американский кинематографист, критик миссии «Аполлон» Барт Сибрел высказал мнение, что нынешние проблемы НАСА в освоении Луны подтверждают, что астронавты не высаживались на спутник в 1969 году. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Сибрела, если бы тогда американцам удалось добраться до Луны с первой попытки, располагая вычислительной силой в миллион раз меньше, чем у современного смартфона, то на Марсе люди оказались бы 10 лет спустя, а сейчас покоряли бы другие солнечные системы.

По официальной версии, с 1969 по 1972 год в рамках программы «Аполлон» США шесть раз высаживались на Луну, на ее поверхности побывали 12 астронавтов, а первая высадка датируется 20 июля 1969 года. Однако, по словам Сибрела, сдвиг графика миссий Artemis указывает на расхождение между этой версией и реальностью.

«Правда у нас прямо перед глазами. Сегодня после шести десятилетий развития технологий они на восемь лет отстали от графика просто, чтобы облететь вокруг Луны», — сказал эксперт.

По словам Сибрела, в 1961 году, после того как один астронавт провел 15 минут в космосе, НАСА поставили цель отправиться в тысячу раз дальше, чем международная станция, впервые в истории вертикально прилуниться, выключить двигатель и вернуться назад. Кинематографист отметил, что в 1969 году у США не могло быть более совершенных технологий.

1 апреля США дали старт пилотируемой космической миссии «Артемида-2» (Artemis II), отправив в космос экипаж из четырех астронавтов. Во время экспедиции аппарат облетел Луну, приблизившись к ее поверхности на расстояние примерно 8 тыс. километров. Ключевая цель миссии заключалась в проверке работоспособности систем и аппаратуры, предназначенных для использования в дальнейших космических путешествиях, в том числе в рамках планируемой лунной высадки, намеченной на 2028 год.

В ночь на 11 апреля космический корабль успешно вернулся на Землю, завершив первый за более чем 50 лет пилотируемый полет к Луне и обратно. Капсула приводнилась в Тихом океане у побережья Калифорнии.

Ранее в НАСА назвали астронавтов, которые отправятся на Луну в 2027 году.