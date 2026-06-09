В НАСА назвали астронавтов, которые отправятся на Луну в 2027 году

В состав миссии «Артемида-3», в рамках которой экипаж отправится на Луну в 2027 году, войдут астронавты Андре Дуглас, Лука Пармитано, Фрэнк Рубио и Рэнди Бресник. Об этом сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) на своем сайте.

«Астронавт НАСА Боб Хайнс был назначен резервным членом экипажа. Экипаж немедленно приступит к тренировкам по работе с системами космического корабля «Орион», а также окажет помощь в разработке и эксплуатации тестовых версий посадочных модулей компаний Blue Origin и SpaceX», — говорится в релизе.

В НАСА добавили, что в рамках миссии астронавты проведут ряд сложных испытаний на околоземной орбите. Полученные результаты будут использованы для миссии «Артемида-4», в ходе которой члены экипажа отправятся к Южному полюсу Луны в 2028 году.

В апреле отчет генерального аудитора НАСА показал, что серьезные задержки в разработке скафандров компанией Axiom Space могут сорвать планы агентства по высадке астронавтов на Луну в 2028 году. Согласно документу, первоначальные сроки демонстрации экипировки для работы в условиях микрогравитации, намеченные на 2025 и 2026 годы, оказались чрезмерно оптимистичными.

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