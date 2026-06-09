Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Наука

«Бюро 1440» потеряло один из первых спутников группировки «Рассвет»

N2YO: на орбите сейчас находятся 15 спутников первого пакетного запуска «Бюро 1440»
Dima Zel/Shutterstock/FOTODOM

Российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440» потеряла один из спутников первого серийного запуска группировки «Рассвет». Об этом свидетельствуют данные сервисов отслеживания космических аппаратов N2YO и CelesTrak.

Спутники были выведены на орбиту 23 марта 2026 года. Тогда компания запустила 16 серийных аппаратов, которые должны стать основой будущей низкоорбитальной системы широкополосного доступа в интернет. Сейчас на орбите сейчас находятся 15 спутников первого пакетного запуска, а также шесть экспериментальных аппаратов «Рассвет-1» и «Рассвет-2».

Проект «Рассвет» предполагает создание российской низкоорбитальной спутниковой группировки, предназначенной для предоставления широкополосного доступа в интернет по всей территории страны. К 2030 году компания планирует вывести на орбиту 292 спутника, включая резервные аппараты.

Разработка системы ведется в рамках национального проекта «Экономика данных». Согласно планам, до конца десятилетия на создание группировки будет направлено 102,8 млрд рублей из федерального бюджета и еще 329 млрд рублей собственных средств компании.

В марте заместитель генерального директора по стратегическому развитию «Роскосмоса» Борис Глазков сообщал, к 2030 году низкоорбитальные спутниковые системы «Рассвет» будут обслуживать 50 тыс. абонентов, которые будут пользоваться интернетом на скорости 45 Мбит/с.

«Газета.Ru» запросила комментарий у «Бюро 1440».

Ранее глава «Роскосмоса» рассказал, какие технологии будут отрабатываться на Луне.

 
Теперь вы знаете
Удары России по военным заводам в Киеве, новый экзамен для автомобилистов и самая короткая ночь в году. Что нового к утру 9 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!