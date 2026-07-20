Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Наука

На Солнце ожидаются вспышки предпоследнего класса мощности

ТАСС: на Солнце 20 и 21 июля возможны вспышки класса М
Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

20 и 21 июля вспышечная активность на Солнце, как ожидается, останется преимущественно низкой, однако не исключено возникновение вспышек класса М. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики.

По данным специалистов, в течение двух дней общий уровень солнечной активности будет невысоким, при этом возможны вспышки предпоследнего класса мощности — М.

Ученые напомнили, что солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения и делятся на пять категорий: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к каждому следующему классу мощность увеличивается в десять раз.

Специалисты также отметили, что солнечные вспышки могут сопровождаться выбросами плазмы. Если такие облака достигают Земли, они способны стать причиной возникновения магнитных бурь.

В начале июля завершился один из самых мощных в этом году всплесков солнечной активности, наблюдавшийся с конца июня. Как уточнили в лаборатории, всплеск прошел по достаточно спокойному сценарию. Всего две вспышки достигли максимального балла X.

Ранее было названо время дня, когда солнце наиболее опасно.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 20 июля. Итоги ЧМ-2026 по футболу, отмена утильсбора и самый древний дуб России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!