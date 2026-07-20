На Солнце ожидаются вспышки предпоследнего класса мощности

ТАСС: на Солнце 20 и 21 июля возможны вспышки класса М

20 и 21 июля вспышечная активность на Солнце, как ожидается, останется преимущественно низкой, однако не исключено возникновение вспышек класса М. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики.

По данным специалистов, в течение двух дней общий уровень солнечной активности будет невысоким, при этом возможны вспышки предпоследнего класса мощности — М.

Ученые напомнили, что солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения и делятся на пять категорий: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к каждому следующему классу мощность увеличивается в десять раз.

Специалисты также отметили, что солнечные вспышки могут сопровождаться выбросами плазмы. Если такие облака достигают Земли, они способны стать причиной возникновения магнитных бурь.

В начале июля завершился один из самых мощных в этом году всплесков солнечной активности, наблюдавшийся с конца июня. Как уточнили в лаборатории, всплеск прошел по достаточно спокойному сценарию. Всего две вспышки достигли максимального балла X.

Ранее было названо время дня, когда солнце наиболее опасно.