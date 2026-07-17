Ученые нашли каменистую планету с возможным наличием атмосферы

Астрономы обнаружили планету, которая выделяет гелий, что может указывать на наличие на ней атмосферы и теплых океанов. Об этом пишет журнал Science.

В публикации говорится, что атмосфера каменистой экзопланеты LHS 1140b периодически выделяет гелий. Это может означать, что другие летучие вещества удерживаются на более низких высотах, а это, в свою очередь, соответствует моделям структуры атмосферы.

Science также отмечает, что в нижних слоях атмосферы экзопланеты могут находиться и другие газы, например азот и углекислый газ, как на Земле. Если они создают парниковый эффект, то на поверхности может существовать океан с теплой водой.

LHS 1140b находится в 49 световых годах от Земли и вращается в системе красного карлика LHS 1140 в созвездии Кита.

В начале июля журнал The Astrophysical Journal (AstroJournal) опубликовал материал, в котором говорилось, что ближайшая к Земле суперземля, находящаяся в потенциально обитаемой зоне своей звезды, оказалась значительно легче, чем считалось раньше, — а значит, она больше похожа на нашу планету, чем предполагали астрономы.

Объектом их изучения стала экзопланета GJ 3378b, обращающаяся вокруг красного карлика GJ 3378, который находится всего в 25 световых годах от Солнца — по космическим меркам буквально по соседству.

Ранее большинство ученых признало наличие разумных цивилизаций за пределами Земли.