Большинство ученых признало наличие разумных цивилизаций за пределами Земли

Первый систематический опрос астробиологов об их взглядах на внеземную жизнь зафиксировал неожиданно высокий уровень оптимизма: 86,6% специалистов согласились, что простые формы жизни во Вселенной, вероятно, существуют, а 58,2% допустили наличие разумных цивилизаций. Результаты опубликованы в журнале Acta Astronautica.

Опрос проводился в 2025–2026 годах на фоне двух резонансных событий. В апреле 2025 года исследователи сообщили о возможных следах диметилсульфида и диметилдисульфида в атмосфере экзопланеты K2-18b — на Земле эти молекулы производятся исключительно биологически. В сентябре того же года NASA объявило об обнаружении на марсианском камне Cheyava Falls «пятен леопарда» — минеральных колец, характерных для микробной деятельности. Оба результата по-прежнему остаются предметом дискуссий и не считаются окончательным доказательством жизни.

Степень уверенности учёных заметно варьируется в зависимости от специализации. Астрохимики и планетологи, работающие с конкретными наблюдательными данными, настроены несколько скептичнее, чем теоретики-астробиологи. Большинство опрошенных разграничивают вопрос о существовании жизни и вопрос о её доказательстве: позицию «жизнь, вероятно, есть, но найти ее будет крайне трудно» разделяют около 60% респондентов.

Отдельный блок опроса касался UAP/UFO-феномена: 97% учёных считают, что убедительных свидетельств посещения Земли инопланетными аппаратами не существует. При этом 43% полагают, что финансирование систематических поисков внеземной жизни стоит существенно увеличить.

Авторы подчеркивают, что цель исследования — не голосование «за» или «против» инопланетян, а создание базовой линии экспертного консенсуса. Повторные опросы по мере накопления данных с телескопа Джеймс Уэбб и обсерватории Вера Рубин позволят отследить динамику научной уверенности в ответ на конкретные открытия.

Авторы также выявили значимую корреляцию между оптимизмом в отношении внеземной жизни и возрастом ученого: молодые исследователи, сформировавшиеся в эпоху экзопланетных открытий, в среднем настроены существенно оптимистичнее, чем коллеги старшего поколения. Это говорит о том, что нарративная среда в науке влияет на персональные ожидания даже в отсутствие новых эмпирических данных.

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