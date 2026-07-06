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Наука

Неподалеку от Земли впервые найдена потенциально обитаемая планета

AstroJournal: GJ 3378b — ближайшая к Земле суперземля в обитаемой зоне
NASA/JPL-Caltech/R. Hurt (Caltech-IPAC)

Ближайшая к Земле суперземля, находящаяся в потенциально обитаемой зоне своей звезды, оказалась значительно легче, чем считалось раньше, — а значит, она больше похожа на нашу планету, чем предполагали астрономы. Работа опубликована в журнале The Astrophysical Journal (AstroJournal).

Работу провели Пол Робертсон из Калифорнийского университета в Ирвайне и Майкл Эндл из Техасского университета в Остине. Объектом их изучения стала экзопланета GJ 3378b, обращающаяся вокруг красного карлика GJ 3378, который находится всего в 25 световых годах от Солнца — по космическим меркам буквально по соседству.

Предыдущие измерения давали планете массу около 5,3 земных, что делало ее слишком тяжелой и предполагало газовую природу. Новые данные, полученные методом лучевых скоростей — измерения крошечных колебаний звезды под гравитационным притяжением планеты, — пересмотрели эту оценку до 2,3 земных масс. Это уже суперземля в строгом смысле: скалистое тело, заметно крупнее Земли, но еще не газовый гигант.

Орбитальный период GJ 3378b составляет 21,45 земных суток. Несмотря на то что это кажется очень коротким годом, звезда GJ 3378 — красный карлик, который значительно тусклее и холоднее Солнца. В результате планета получает около 90% того количества звездного излучения, которое Земля получает от Солнца, и попадает в так называемую зону обитаемости — диапазон орбит, где вода может существовать в жидком состоянии.

Главный открытый вопрос — наличие атмосферы. Красные карлики известны вспышками мощного ультрафиолетового и рентгеновского излучения, способного постепенно «сдувать» атмосферу планеты. Авторы намерены проверить атмосферный состав GJ 3378b с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба.

Ранее на Марсе впервые были обнаружены сложные органические соединения.

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