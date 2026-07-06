Землетрясение произошло у берегов Сочи

Землетрясение произошло 6 июля недалеко от города-курорта Сочи в акватории Черного моря. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю.

Как отметили в ведомстве, эпицентр находился на глубине 5 километров, на расстоянии 18 километров от Сочи.

«Сейсмостанцией зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 3,6 по шкале Рихтера, интенсивностью 2 балла», — говорится в публикации.

В МЧС уточнили, что на данный момент все объекты инфраструктуры и системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме, информации о пострадавших нет.

До этого у берегов в акватории Восточно-Китайского моря у островов японского архипелага Рюкю сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8. Эпицентр землетрясения находился в 176 км к западу от города Томигусуку на острове Окинава. Очаг находился на глубине 10 км.

Кроме того, землетрясение магнитудой 6,1 произошло у островов Кумэ и Мияко на крайнем юго-западе Японии. Сообщений об угрозе цунами не поступало. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Ранее в Японии после землетрясения закрыли более 100 школ.