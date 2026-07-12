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Наука

Физики выдвинули новую гипотезу зарождения жизни на Земле

AGU Advances: Удары астероидов могли превратить древнюю Землю в колыбель жизни
Vadim Sadovski/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Юго-Западного исследовательского института пришли к выводу, что падения крупных астероидов на раннюю Землю могли создать идеальные условия для зарождения жизни. Согласно результатам моделирования, удары раскалывали земную кору, формируя масштабные гидротермальные системы, в которых могли возникнуть первые органические молекулы. Результаты исследования опубликованы в AGU Advances.

Гидротермальные системы представляют собой сети трещин, по которым циркулирует горячая вода, насыщенная минералами. Многие ученые считают такие среды наиболее вероятным местом возникновения первых форм жизни около четырех млрд лет назад.

Авторы исследования использовали компьютерную модель, которая воспроизводит последствия падения высокоскоростных астероидов. Расчеты показали, что один крупный удар мог вызвать гидротермальную активность, примерно в 100 раз превышающую современную активность Йеллоустонский национальный парк — крупнейшей наземной гидротермальной системы с гейзерами и горячими источниками.

По данным моделирования, около 4,3 млрд лет назад верхние восемь километров земной коры оставались сильно растрескавшимися и проницаемыми для воды. Такое состояние сохранялось примерно до 3,5 млрд лет назад — именно к этому времени относятся древнейшие достоверные следы жизни на Земле.

Исследователи отмечают, что астероидные бомбардировки обычно ассоциируются с массовыми вымираниями, такими как гибель динозавров. Однако на ранних этапах истории планеты эти же космические удары могли сыграть противоположную роль, создав благоприятную среду для химических процессов, которые в конечном итоге привели к появлению жизни.

Ранее ученые назвали сроки конца света.

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