Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Наука

Ученые назвали сроки конца света

Daily Mail: жизнь на Земле сохранится еще около 1,8 млрд лет
Shutterstock/zef art

Ученые рассчитали возможный срок существования жизни на Земле и пришли к выводу, что растительная биосфера планеты может сохраниться еще около 1,8 млрд лет. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на результаты исследования.

Исследование провели специалисты Университета Колорадо в Боулдере и компании Blue Marble Space из Сиэтла. Они использовали трехмерную климатическую модель, которая учитывала изменения температуры, облачности, осадков, состояния океанов и циркуляции атмосферы. Ученые смоделировали развитие климата Земли на протяжении следующих двух миллиардов лет.

Авторы работы считают, что по мере старения Солнца его светимость будет постепенно увеличиваться. Из-за этого температура на Земле продолжит расти, а содержание углекислого газа, необходимого растениям для фотосинтеза, будет снижаться. В конечном итоге это приведет к исчезновению большей части растительности. Последними смогут выжить наиболее устойчивые к засухе виды, в том числе кактусы и растения, использующие особый тип фотосинтеза.

Исследователи рассмотрели два сценария: постепенное снижение концентрации углекислого газа из-за его поглощения горными породами и вариант, при котором уровень углерода остается примерно постоянным, а главным фактором становится рост температуры.

Расчеты показали, что растительная биосфера Земли способна просуществовать около 1,8 млрд лет. Это значительно больше, чем предполагалось в ряде предыдущих исследований. После этого Земля, как ожидается, начнет терять свои океаны и станет непригодной для жизни из-за дальнейшего увеличения светимости Солнца.

При этом авторы подчеркнули, что моделирование не учитывало возможную эволюцию растений и потенциальные технологические достижения человечества. По мнению ученых, эти факторы способны изменить сроки существования биосферы.

Исследователи не исключили, что в растения теоретически могут приспособиться к новым условиям, а жизнь — распространиться в верхние слои атмосферы и даже за пределы Земли. Кроме того, ученые уже рассматривают различные способы искусственного снижения солнечного излучения, однако последствия таких технологий пока остаются недостаточно изученными.

Авторы работы пришли к выводу, что жизнь на Земле отличается высокой устойчивостью.

Ранее ученые подсчитали, когда исчезнут последние растения на Земле.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как подарить ребенку деньги на квартиру, чтобы при разводе жилье осталось только его собственностью
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!