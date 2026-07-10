Ученые назвали сроки конца света

Daily Mail: жизнь на Земле сохранится еще около 1,8 млрд лет

Ученые рассчитали возможный срок существования жизни на Земле и пришли к выводу, что растительная биосфера планеты может сохраниться еще около 1,8 млрд лет. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на результаты исследования.

Исследование провели специалисты Университета Колорадо в Боулдере и компании Blue Marble Space из Сиэтла. Они использовали трехмерную климатическую модель, которая учитывала изменения температуры, облачности, осадков, состояния океанов и циркуляции атмосферы. Ученые смоделировали развитие климата Земли на протяжении следующих двух миллиардов лет.

Авторы работы считают, что по мере старения Солнца его светимость будет постепенно увеличиваться. Из-за этого температура на Земле продолжит расти, а содержание углекислого газа, необходимого растениям для фотосинтеза, будет снижаться. В конечном итоге это приведет к исчезновению большей части растительности. Последними смогут выжить наиболее устойчивые к засухе виды, в том числе кактусы и растения, использующие особый тип фотосинтеза.

Исследователи рассмотрели два сценария: постепенное снижение концентрации углекислого газа из-за его поглощения горными породами и вариант, при котором уровень углерода остается примерно постоянным, а главным фактором становится рост температуры.

Расчеты показали, что растительная биосфера Земли способна просуществовать около 1,8 млрд лет. Это значительно больше, чем предполагалось в ряде предыдущих исследований. После этого Земля, как ожидается, начнет терять свои океаны и станет непригодной для жизни из-за дальнейшего увеличения светимости Солнца.

При этом авторы подчеркнули, что моделирование не учитывало возможную эволюцию растений и потенциальные технологические достижения человечества. По мнению ученых, эти факторы способны изменить сроки существования биосферы.

Исследователи не исключили, что в растения теоретически могут приспособиться к новым условиям, а жизнь — распространиться в верхние слои атмосферы и даже за пределы Земли. Кроме того, ученые уже рассматривают различные способы искусственного снижения солнечного излучения, однако последствия таких технологий пока остаются недостаточно изученными.

Авторы работы пришли к выводу, что жизнь на Земле отличается высокой устойчивостью.

Ранее ученые подсчитали, когда исчезнут последние растения на Земле.