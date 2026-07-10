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Наука

НАСА заставило астронавтов молчать об инопланетянах на Луне

Daily Mail: астронавтам НАСА запретили говорить об НЛО на Луне
NASA

Астронавтам НАСА, которые побывали на Луне, запретили распространяться о замеченных там космических кораблях внеземного происхождения. Об этом пишет британский таблоид Daily Mail.

Интернет-пользователи обратили внимание на интервью Донны Хейр, которой не стало в 2021 году. Женщина с 1967-го по 1981-й год работала в ныне закрытом аэрокосмическом подразделении корпорации Ford — Philco Ford Aerospace, которое сотрудничало с НАСА. Во время беседы с авторами проекта «Раскрытие информации» американка заявила, что лично знала медика из агентства, который работал с астронавтами, вернувшимися с Луны.

Этот врач, по словам Хейр, утверждал, что многие из астронавтов рассказывали о кораблях, которые их сопровождали во время полета.

«Насколько мне известно, когда они прилунились, там было три других корабля», — рассказала она.

Хейр добавила, что астронавтам запретили как устно, так и письменно распространяться о замеченных объектах на поверхности Луны — они подписали соглашение о неразглашении.

Daily Mail в свою очередь отмечает, что некоторым астронавтам впоследствии все же удалось рассказать о неопознанных летающих объектах (НЛО), которые они видели в космосе.

Ранее ученые предложили создать на луне карантинную зону для инопланетян.

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