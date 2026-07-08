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Наука

Ученые предложили создать на луне карантинную зону для инопланетян

Ambio: лунная база должна стать первым биологическим щитом Земли
Rana Sajid Hussain/Keystone Press Agency/Global Look Press

Перед тем как доставлять образцы с Марса, Луны и других небесных тел на Землю, их необходимо исследовать в специальном карантинном сооружении на лунной орбите или поверхности Луны, — настаивают ученые в статье, опубликованной в журнале Ambio. По их мнению, ни одна наземная лаборатория не гарантирует полной изоляции от гипотетических инопланетных микроорганизмов.

Авторы — Фредерик Моксли из исследовательской компании Strategic Threat Analysis and Research Laboratories и Энтони Риккиарди, профессор биологии Университета Макгилла — специализируются на биологических инвазиях — непреднамеренных вселениях чужеродных организмов в новую среду.

Предложение звучит как фантастика, но ученыеподкрепляют его реальными аргументами. Пока ни одной внеземной жизни не обнаружено, однако программы по возврату образцов уже запущены: NASA и ESA готовят миссии к Марсу и малым телам Солнечной системы. Вместе с образцами могут вернуться и организмы, с которыми земные экосистемы никогда не сталкивались.

Риккиарди, эксперт по биологическим инвазиям, указывает на тысячелетнюю историю таких событий: «Десятилетия исследований инвазивных видов показали, как организм, попавший не туда и не тогда, способен распространяться неконтролируемо с долгосрочными и необратимыми последствиями для экосистем. Это оправдывает жесткий предохранительный подход к инвазиям внеземного происхождения».

По замыслу авторов, образцы с любого небесного тела должны сначала поступать на лунную станцию, где автономные роботизированные системы проверят их на наличие потенциально опасных биологических агентов. Лишь после этого прошедшие контроль материалы можно доставлять на Землю.

Ни одна из ныне действующих наземных лабораторий, по мнению авторов, не обеспечивает 100-процентной гарантии изоляции на случай непредвиденной утечки неизвестного микроорганизма. «Луна, — заключают исследователи, — может стать первой линией биологической защиты человечества».

Ранее в водах Новой Зеландии обнаружили гигантское живое существо возрастом 400 лет.

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