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Наука

В России придумали, как по анализу крови прогнозировать восстановление после инсульта

В БФУ научились точно прогнозировать восстановление после инсульта по анализу крови
Kozak_photo/Shutterstock/FOTODOM

Ученые БФУ им. И. Канта научились более точно прогнозировать восстановление пациентов с метаболическими нарушениями после инсульта по анализу крови с определением уровня цитокинов, концентрация которых позволит сделать прогноз. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки России.

Инсульт — серьезное нарушение мозгового кровообращения, а метаболический синдром (сочетание гипертонии, сахарного диабета, ожирения, повышенного холестерина и глюкозы) осложняет восстановление. Врачи ориентируются на стандартные анализы и клинические данные, но этого недостаточно. Недавно специалисты выделили иммунологические показатели, которые могут помочь в персонализированном лечении.

«Настоящее исследование позволило нам выявить определенные показатели иммунной системы, которые тесно связаны с течением метаболических нарушений и процессами восстановления пациента после инсульта», — пояснила один из авторов исследования, доктор медицинских наук, врач-невролог Центра когнитивного здоровья БФУ им. И. Канта Анастасия Тынтерова.

Отдельные параметры иммунной системы (в частности фактор, ингибирующий миграцию макрофагов (MIF) и хемокины, лиганды рецептора CCR1 - MCP-1/CCL2 и MIP-1a/CCL3), так и в комбинации с основными биохимическими показателями могут служить важными прогностическими маркерами. Исследователи применили ИИ для анализа данных об ишемическом инсульте, чтобы выявить закономерности. В будущем они лягут в основу прогностической модели.

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