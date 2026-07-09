Ученые назвали не уступающий в эффективности диетам способ похудения

Крупное австралийское исследование профессора Леони Хайлбронн из Аделаидского университета показало: интервальное голодание работает не хуже классической диеты, хотя устроено совсем по-другому. Работа опубликована в журнале Clinical Nutrition.

Интервальное голодание — режим питания, при котором все приемы пищи укладываются в строго ограниченный временной «коридор». Самая распространенная схема — 16 часов голода и 8 часов, когда можно есть. В отличие от обычной диеты, здесь не нужно ничего взвешивать и считать.

В испытании участвовали более 200 взрослых с ожирением. На протяжении 18 месяцев они придерживались одного из трех режимов: интервального голодания, низкокалорийной диеты или стандартных рекомендаций по здоровому питанию без строгих ограничений.

Те, кто голодал по расписанию или считал калории, сбросили в среднем около 7 килограммов. Контрольная группа — лишь 2 кг. При этом между двумя диетическими группами не нашлось значимых различий ни по весу, ни по уровню сахара и жиров в крови.

Показательная деталь: участники интервального голодания реже говорили о необходимости постоянно себя сдерживать. При классической диете около 15% успеха объяснялось именно сознательным самоконтролем. По мнению Хайлбронн, оба метода одинаково эффективны — и выбор между ними должен определяться личными предпочтениями, а не предполагаемой результативностью.

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