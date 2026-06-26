Ученые сообщили о новых рисках приема «Оземпика»

Препараты для похудения и лечения диабета 2-го типа могут быть связаны с риском нарушения обоняния и слуха, пишет медицинский журнал JAMA Otolaryngology — Head & Neck Surgery со ссылкой на результаты исследования, в котором поучаствовали почти 440 тыс. чел.

Издание уточняет, что речь идет об агонистах рецепторов глюкагоноподобного пептида-1/ГПП-1 (инновационных препаратах, имитирующих действие природного гормона ГПП-1; стимулируют выработку инсулина, снижают аппетит и замедляют пищеварение), например, «Оземпике». Ученые проанализировали электронные медицинские карты с данными с декабря 2017 года по апрель 2026-го. В выборку попали совершеннолетние пациенты, которые в течение двух лет после начала лечения находились под наблюдением врачей.

Согласно материалу, их разделили на две группы. В первую попали те, кто лечился от диабета без препаратов с ГПП-1, а во вторую — те, кому их назначили после того, как впервые диагностировали болезнь. У последних исследование выявило более высокий риск нарушений вкуса и обоняния. Как уточняется, риск проблем со вкусом у них оказался выше на 52%, а с обонянием — на 81%. У некоторых пациентов зафиксировали полную потерю запахов или их искажение. На основе полученных результатов ученые сделали вывод о необходимости дальнейших исследований, чтобы подтвердить полученные результаты.

До этого стало известно, что «Оземпик» может замедлять старение. У участников исследования Калифорнийского университета в Сан-Диего, получавших семаглутид (действующее вещество известных препаратов для похудения класса ГПП-1), признаки биологического старения накапливались медленнее. Кроме того, препарат улучшил маркеры, связанные с риском возрастных заболеваний.

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