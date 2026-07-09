Межпланетная станция New Horizons проснулась после года спячки

Автоматическая межпланетная станция New Horizons вышла из длительного спящего режима. Об этом сообщает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА).

В публикации говорится, что станция вернулась в рабочее состояние из продолжавшегося около года режима гибернации и готова начать передачу научных данных, которые были собраны в расположенном далеко за пределами Плутона поясе Койпера.

Сейчас New Horizons находится на расстоянии около 9,5 млрд километров от Земли. Ее радио сигналы доходят до планеты почти за девять часов.

Межпланетная станция была разработана и изготовлена Лабораторией прикладной физики Университета Джонса Хопкинса. Ее запуск состоялся 19 января 2006 года с космодрома на мысе Канаверал. В июле 2015 года New Horizons сделала снимки и получила большой объем научных данных о Плутоне, его спутнике Хароне и четырех малых спутниках. В 2023 году НАСАпродлила работу станции до конца 2020-х годов.

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