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Ученые подсчитали количество галактик во Вселенной

Live Science: наша Вселенная может содержать от 100 млрд до 2 трлн галактик

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NASA/ESA

Сегодня ученые могут наблюдать не более 3% Вселенной, однако это знание позволяет примерно оценить количество находящихся в ней галактик. Об этом американские астрономы из Планетологического института в штате Аризона рассказали научному порталу Live Science.

В своих подсчетах команда использовала два подхода. Первый основан на представлении о приблизительных размерах Вселенной и предельной массе галактических структур.

Возраст Вселенной составляет 13,8 млрд лет. Однако, поскольку космическое пространство все это время расширялось во всех направлениях, общая протяженность Вселенной должна достичь 46 млрд световых лет к настоящему времени.

Установив верхний и нижний порог массы галактики, ученые вычислили, что их во Вселенной может существовать до 1-2 трлн.

Астрономы также использовали второй подход, основанный на данных космического аппарата New Horizon в 2021 году. Зонд собрал информацию об общем количестве света в различных участках неба и оценил, сколько галактик потребуется для свечения такой интенсивности.

На основании наблюдений New Horizon ученые высчитали, что во Вселенной может быть в сто раз меньше галактик, чем предполагало первое исследование — 100-200 млрд.

«Итак, количество галактик в нашей наблюдаемой Вселенной колеблется где-то между 2 трлн галактик по верхнему краю и 100 млрд по нижней границе», — уточнила старший научный сотрудник Планетологического института Памела Гай.

Ранее ученые нашли древнейшую галактику в известной Вселенной.

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