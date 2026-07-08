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Наука

Ученые подсчитали, сколько землян увидят в небе астероид Апофис

Space.com: надвигающийся на Землю астериод Апофис увидят 7,6 миллиарда человек
Wendel, JoAnna R. (HQ-NG000)[Inu/Keystone Press Agency/Global Look Press

Приближающийся к Земле астероид Апофис сможет увидеть 90% населения планеты. Об этом сообщает портал Space.com.

Согласно последним исследованиям астрономов, максимальное сближение астероида произойдет 13 апреля 2029 года. Тогда его смогут увидеть около 7,6 миллиарда человек. На земном небе Апофис будет выглядеть светлой точкой, которая примерно за минуту плавно проходит расстояние, сравнимое с диаметром полного лунного диска.

В публикации отмечается, что фактический успех наблюдения будет в значительной степени зависеть от земных факторов, таких как облачность и степень светового загрязнения.

30 июня эксперт в области астрономии Пермского национального исследовательского политехнического университета Евгений Бурмистров заявил, что недавно открытый астероид 2024 YR4 является самым опасным для Земли из-за того, что может войти в ее атмосферу

Ранее россиянам назвали необычное свойство астероидов.

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