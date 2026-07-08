Ученые подсчитали, сколько землян увидят в небе астероид Апофис

Приближающийся к Земле астероид Апофис сможет увидеть 90% населения планеты. Об этом сообщает портал Space.com.

Согласно последним исследованиям астрономов, максимальное сближение астероида произойдет 13 апреля 2029 года. Тогда его смогут увидеть около 7,6 миллиарда человек. На земном небе Апофис будет выглядеть светлой точкой, которая примерно за минуту плавно проходит расстояние, сравнимое с диаметром полного лунного диска.

В публикации отмечается, что фактический успех наблюдения будет в значительной степени зависеть от земных факторов, таких как облачность и степень светового загрязнения.

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