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Наука

Россиянам назвали необычное свойство астероидов

ПНИПУ: на одном астероиде Психея может быть 110 млрд тонн платины и золота
9NOIRLab/NSF/AURA/R

30 июня, отмечается Международный день астероидов — в память о тунгусском событии 1908 года. Эксперт ПНИПУ Евгений Бурмистров рассказал о самых неожиданных свойствах этих небесных тел. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе ПНИПУ.

По одной из гипотез, именно астероиды принесли на молодую Землю воду и органические вещества.

«Анализ метеоритов показал, что содержащийся в них водород совпадает с земным. В доставленных образцах находят сложные органические молекулы, участвовавшие в формировании ДНК и РНК, а также аминокислоты. Получается, астероиды доставляли не просто камни, а «конструктор» для будущих живых клеток», — объяснил Бурмистров.

Металлические астероиды содержат огромные запасы железа, никеля, платины и золота. По некоторым оценкам, только на астероиде Психея их объем может достигать 110 миллиардов тонн — тогда как за всю историю человечество добыло на Земле лишь около 330 тысяч тонн драгоценных металлов.

Крупнейший известный астероид — Веста диаметром около 525 км — обладает железным ядром и каменной оболочкой, как настоящая планета. На его поверхности возвышается гора высотой 22 км — почти в 2,5 раза выше Эвереста, образовавшаяся после гигантского столкновения около миллиарда лет назад.

Над поверхностью астероидов наблюдаются «пылевые гейзеры».

«Под действием заряженных солнечных частиц пылинки приобретают заряд, отталкиваются друг от друга и поднимаются примерно на метр, зависая в невесомости. Для будущих экспедиций эти частицы — серьезная угроза: они оседают на скафандрах и оборудовании», — предупредил Бурмистров.

Сегодня внимание астрономов привлекает астероид 2024 YR4, который теоретически может войти в атмосферу Земли 22 декабря 2032 года. Вероятность столкновения — около 0,0017%. У человечества уже есть технология отклонения: аппарат DART врезался в Диморф и сократил период его обращения на 30 минут.

Ранее названа возможная угроза от астероида, который пролетит мимо Земли через три года.

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