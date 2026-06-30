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«Разрушения в радиусе 30 км»: к Земле приближается самый опасный астероид

Астроном Бурмистров назвал самым опасным для Земли астероид 2024 YR4
9NOIRLab/NSF/AURA/R

Недавно открытый астероид 2024 YR4 — самый опасный (опасными считаются небесные тела с длиной около 50–100 м, пересекающие орбиту Земли на расстоянии ближе, чем 7,5 млн км) для Земли из-за того, что может войти в ее атмосферу, заявил ТАСС эксперт в области астрономии Пермского национального исследовательского политехнического университета Евгений Бурмистров.

По его словам, это может произойти 22 декабря 2032 года.

«Падение такого тела привело бы к значительным разрушениям в радиусе 30 км от удара — это сопоставимо с крупным городом», — сказал эксперт.

Он добавил, что шансы столкновения 2024 YR4 с Землей составляют около 0,0017%. Однако астрономы готовятся уточнить траекторию полета астероида, когда он приблизится к планете в 2028 году.

Бурмистров также отметил, что люди уже научились менять орбиту астероидов.

«Несколько лет назад космический аппарат врезался в астероид Диморф, сократив его период обращения на целых полчаса и сместив направление движения на тысячи километров», — рассказал эксперт.

Он считает, что этого достаточно, чтобы опасное небесное тело не задело Землю.

До этого ученый Сергей Язев заявил, что астероид Апофис, который в 2029 году пролетит на расстоянии 32 тыс. км от Земли, может столкнуться с ее спутником.

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