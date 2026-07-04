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Наука

В России появится «лунный полигон» для космонавтов

В РФ разрабатывают «лунный полигон» для подготовки космонавтов к лунным миссиям
GlobePhoto

Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России работают над наземным аналоговым комплексом, который позволил бы подготавливать космонавтов к работе на поверхности Луны. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, пишет ТАСС.

Отмечается, что Центр космической медицины и биологии агентства рассматривает это направление как один из стратегических приоритетов российской космонавтики. Комплекс будет способен воспроизводить условия, максимально приближенные к планетной поверхности, что позволит эффективно тренировать будущих лунных исследователей.

Основное внимание на полигоне будет уделяться отработке внекорабельной деятельности, включающей навыки выхода из жилого модуля, шлюзования, проведения технического обслуживания и ремонта оборудования.

До этого в «Роскосмосе» сообщили, что Россия планирует создать лунную электростанцию к 2036 году. В госкорпорации назвали этот проект важным шагом к созданию постоянно функционирующей научной лунной станции и переходу от разовых миссий к долгосрочной программе исследований спутника Земли.

В январе первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что первые три модуля Российской орбитальной станции (РОС) запустят с космодрома Байконур.

Ранее «Роскосмос» объявил о переносе производства ракетных двигателей.

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