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Наука

Названа вакцина, которая помогает снизить риск инсульта и инфаркта

Кардиолог Бойцов: вакцинация против гриппа может защитить от инфарктов и инсультов
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Вакцинация против гриппа является защитой от инфарктов и инсультов. Об этом рассказал главный внештатный кардиолог Минздрава РФ Сергей Бойцов, передает РИА Новости.

«Вакцинация против гриппа – это защита не только от гриппа, эта защита особенно касается лиц, уже имеющих доказанные сердечно-сосудистые заболевания или факторы риска», — сказал он.

Бойцов напомнил, что грипп приводит к развитию сердечно-сосудистых осложнений, при этом не обязательно, чтобы было поражено сердце.

До этого вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал, что россияне стали чаще болеть корью, краснухой и ветрянкой, потому что отказываются вакцинировать детей. Он отметил, что против этих заболеваний есть эффективные вакцины, снимающие заболеваемость почти на 95%.

В июне ученые из Северо-Западного университета сообщили, что лекарства от гриппа могут замедлять снижение когнитивных функций и биологическое старение у людей с хроническими вирусными инфекциями.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, какие бактерии устойчивы к антибиотикам.

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