Названа вакцина, которая помогает снизить риск инсульта и инфаркта

Вакцинация против гриппа является защитой от инфарктов и инсультов. Об этом рассказал главный внештатный кардиолог Минздрава РФ Сергей Бойцов, передает РИА Новости.
«Вакцинация против гриппа – это защита не только от гриппа, эта защита особенно касается лиц, уже имеющих доказанные сердечно-сосудистые заболевания или факторы риска», — сказал он.
Бойцов напомнил, что грипп приводит к развитию сердечно-сосудистых осложнений, при этом не обязательно, чтобы было поражено сердце.
До этого вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал, что россияне стали чаще болеть корью, краснухой и ветрянкой, потому что отказываются вакцинировать детей. Он отметил, что против этих заболеваний есть эффективные вакцины, снимающие заболеваемость почти на 95%.
В июне ученые из Северо-Западного университета сообщили, что лекарства от гриппа могут замедлять снижение когнитивных функций и биологическое старение у людей с хроническими вирусными инфекциями.
Ранее «Газета.Ru» рассказала, какие бактерии устойчивы к антибиотикам.