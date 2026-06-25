Россиянам рассказали, как увидеть необычный июньский звездопад

В ночь с 27 на 28 июня жители Земли смогут наблюдать июньские Боотиды — один из самых медленных и непредсказуемых метеорных потоков. О том как увидеть явление «Газете.Ru» рассказал эксперт в области астрономии Пермского Политеха Евгений Бурмистров.

Боотиды движутся со скоростью около 14 километров в секунду — почти в три раза медленнее, чем Персеиды. Из-за низкой скорости они оставляют хорошо заметные кратковременные следы желто-оранжевого цвета, обусловленного присутствием в сгорающих частицах натрия и железа. История потока берет начало в 1916 году, когда британский астроном-любитель Уильям Деннинг впервые зафиксировал необычно медленные небесные тела, движущиеся в конце июня.

Родительское тело Боотид — комета 7P/Понса–Виннеке, открытая французским астрономом Жан-Луи Понсом в 1819 году. Комета принадлежит к семейству Юпитера: её орбита проходит вблизи планеты-гиганта, гравитация которого постоянно меняет её траекторию.

«Родительское тело потока состоит изо льда, газов и мельчайших частиц пыли. При сближении с Солнцем эта масса начинает испаряться, образуя длинный пылевой хвост. Под влиянием Юпитера он обгоняет комету, а в некоторых случаях сворачивает в сторону — структура шлейфа становится неоднородной. Интенсивность потока напрямую зависит от того, пересекает ли Земля плотный участок или проходит через разреженную область, где частиц крайне мало. Именно эта непредсказуемость долгое время не позволяла астрономам точно прогнозировать активность Боотид», — пояснил эксперт в области астрономии Пермского Политеха Евгений Бурмистров.

По словам ученого, сегодня для отслеживания движения пылевых частиц применяется компьютерное моделирование: оно позволяет определить, в какие годы Земля будет проходить через наиболее плотные участки кометного шлейфа. Радиант потока расположен в созвездии Волопаса, примерно в семи градусах южнее звезды Каппы Волопаса. Главный ориентир — ярко-оранжевая Арктур, находящаяся на продолжении ручки ковша Большой Медведицы.

Активность потока сохраняется примерно с 22 июня по 2 июля. При ясном безлунном небе и вдали от городской засветки число метеоров способно достигнуть 100 в час. Наблюдать лучше после часа ночи, когда радиант поднимается достаточно высоко над северо-восточным горизонтом. Смотреть рекомендуется не прямо на радиант, а на широкую область вокруг созвездия Волопаса — так в поле зрения попадет больше следов.

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