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Наука

Названа возможная угроза от астероида, который пролетит мимо Земли через три года

Ученый Язев: астероид Апофис в 2029 году может столкнуться со спутником у Земли
9NOIRLab/NSF/AURA/R

Астероид Апофис, который в 2029 году пролетит на расстоянии 32 тыс. км от Земли, может столкнуться со спутником. Об этом заявил в интервью ТАСС ведущий научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН Сергей Язев.

По его словам, столкновение астероида с нашей планетой исключено, но существует риск, что он может задеть какой-нибудь спутник. Оценить вероятность такого инцидента ученые смогут только ближе к 2029 году, пояснил ученый.

«Этот астероид пройдет совсем близко от нашей планеты, но совершенно точно пролетит мимо. А вот произойдет ли столкновение с каким-нибудь из спутников, станет ясно позже — думаю, к началу 2029 года», — пояснил Язев.

Профессор добавил, что оценивает вероятность такого столкновения как невысокую.

Он также отметил, что прохождение Апофиса мимо Земли создаст уникальную возможность для изучения астероидов и позволит уточнить сведения о его составе и структуре.

Астероид (99942) Апофис, открытый в 2004 году, назван в честь древнеегипетского бога-змея. Его длина — 450 метров, масса — 20–60 млн тонн. Он пройдет на расстоянии 32 тыс. км от Земли — ниже орбит геостационарных спутников — 13 апреля 2029 года. Это сближение изменит его орбиту, сделав ее непредсказуемой. В момент прохода астероид можно будет увидеть невооруженным глазом в Европе, Африке и Западной Азии.

Ранее ученые РАН предложили отправить к Апофису телескоп.

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