Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026
Наука

Ученый рассказал, почему название Тунгусский метеорит некорректно

Язев: Тунгусский метеорит нельзя называть таковым из-за отсутствия осколков
Василий Литош/РИА Новости

Название Тунгусский метеорит некорректно, так как его осколки не были обнаружены. Об этом сообщил ведущий научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, профессор Иркутского государственного университета Сергей Язев в беседе с ТАСС в Международный день астероида.

Он отметил, что Астероид — это то, что летит в космосе, если он упадет на Землю, то будет называться метеоритом.

«Но, так как никаких осколков найти не удалось, название «Тунгусский метеорит» некорректно. Лучше называть его «Тунгусское космическое тело», — сказал Язев.

Тунгусский метеорит (Тунгусское космическое тело или феномен) — это гигантский космический объект, который взорвался в небе над Сибирью 30 июня 1908 года. Взрыв произошел в районе реки Подкаменной Тунгуски (Красноярский край) на высоте 6–11 км от поверхности Земли. Мощность взрыва составляла от 10 до 50 мегатонн в тротиловом эквиваленте, что в тысячи раз мощнее атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму. Взрывной волной было повалено более 80 млн деревьев на площади около 2150 кв. км.

Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 30 июня и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Ранее жители Великобритании засняли пролет ярко-зеленого метеора.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Деньги есть, но тратить страшно. Почему накопления становятся источником стресса
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!