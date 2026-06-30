Ученый рассказал, почему название Тунгусский метеорит некорректно

Название Тунгусский метеорит некорректно, так как его осколки не были обнаружены. Об этом сообщил ведущий научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, профессор Иркутского государственного университета Сергей Язев в беседе с ТАСС в Международный день астероида.

Он отметил, что Астероид — это то, что летит в космосе, если он упадет на Землю, то будет называться метеоритом.

«Но, так как никаких осколков найти не удалось, название «Тунгусский метеорит» некорректно. Лучше называть его «Тунгусское космическое тело», — сказал Язев.

Тунгусский метеорит (Тунгусское космическое тело или феномен) — это гигантский космический объект, который взорвался в небе над Сибирью 30 июня 1908 года. Взрыв произошел в районе реки Подкаменной Тунгуски (Красноярский край) на высоте 6–11 км от поверхности Земли. Мощность взрыва составляла от 10 до 50 мегатонн в тротиловом эквиваленте, что в тысячи раз мощнее атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму. Взрывной волной было повалено более 80 млн деревьев на площади около 2150 кв. км.

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